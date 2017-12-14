Москвич задержан по подозрению в убийстве пожилой матери

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На северо-востоке столицы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой матери. Возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Ярославском шоссе. 11 декабря возле 14-го дома обнаружили тело женщины 1937 года рождения с характерными для падения с высоты травмами.

Через два дня в указанном доме задержали 56-летнего сына потерпевшей. Выяснилось, что мужчина, будучи нетрезвым, повздорил с матерью, а когда женщина подошла у окну, он толкнул ее. Пенсионерка упала с высоты восьмого этажа. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина погибла на месте.