Два человека погибли в результате драки между селянами и строителями под Иркутском

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Драка строителей и жителей поселка Залари в Иркутской области закончилась поджогом вагончика. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В результате происшествия погибли два человека, еще пятеро ранены. По версии следствия, инцидент произошел вечером 12 января между двумя местными жителями и шестью рабочими, трудившимися на одном из строительных объектов поселка.

"В дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что личности всех подозреваемых установлены, на месте работают следователи и полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что несколько десятков вахтовиков подрались на стройке в поселке Белокаменка Мурманской области. По данным очевидцев, все началось из-за ссоры в очереди в столовую. К врачам за помощью обратились шесть человек.