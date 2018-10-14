Пять человек упали со строительных лесов при реконструкции здания в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пять человек упали со строительных лесов при реконструкции исторического здания в центре столицы. Четверо из них пострадали. ЧП произошло в Газетном переулке, сообщили в экстренных службах города.

По предварительной информации, во время работ по реконструкции здания в Газетном переулке обрушились настилы строительных лесов. "Из пяти упавших человек четверо пострадали, их осматривают врачи", − приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняется.

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