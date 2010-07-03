Снаряд времен ВОВ обнаружен на стройке в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории стройки в Хорошёво-Мнёвниках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Снаряд нашли рабочие во время земляных работ на улице Демьяна Бедного, дом 6. Предположительно, у снаряда есть взрыватель.

Сейчас работы остановлены, вокруг снаряда выставлено оцепление. К месту обнаружения выехали саперы.

В июле на стройплощадке в Хорошёво-Мнёвниках уже находили снаряд времен ВОВ. Опасную находку сделали на проспекте Маршала Жукова.