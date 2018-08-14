Информации о пострадавших при крушении моста в Италии россиянах не поступало

Информации о россиянах, пострадавших при крушении автомобильного моста в Италии, не поступало, сообщает РИА Новости.

Генконсульство России в Генуе ожидает данных со стороны полиции. В настоящее время полиция выясняет число погибших и пострадавших, другие данные поступят позже.

По словам атташе Генконсульства РФ в Генуе Сергея Чернега, в месте ЧП бушует непогода, что также осложняет работу правоохранителей.

Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, в свою очередь, сообщил, что при обрушении конструкции погибли 7 человек.

Ранее сообщалось, что на севере страны произошло обрушение автомобильного моста. В сообщении пожарной службы отмечается, что на место происшествия выехали спасатели и команды кинологов.

Как сообщают зарубежные СМИ, из-за обрушения моста упало несколько автомобилей. По предварительной информации, причиной обрушение могла стать просадка конструкций.