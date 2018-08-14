Информации о пострадавших при крушении моста в Италии россиянах не поступало

14 августа, 14:33 (обновлено 14.08.2018 16:27)
Фото: instagram.com
Информации о россиянах, пострадавших при крушении автомобильного моста в Италии, не поступало, сообщает РИА Новости.
Генконсульство России в Генуе ожидает данных со стороны полиции. В настоящее время полиция выясняет число погибших и пострадавших, другие данные поступят позже.
По словам атташе Генконсульства РФ в Генуе Сергея Чернега, в месте ЧП бушует непогода, что также осложняет работу правоохранителей.
Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, в свою очередь, сообщил, что при обрушении конструкции погибли 7 человек.
Ранее сообщалось, что на севере страны произошло обрушение автомобильного моста. В сообщении пожарной службы отмечается, что на место происшествия выехали спасатели и команды кинологов.
Как сообщают зарубежные СМИ, из-за обрушения моста упало несколько автомобилей. По предварительной информации, причиной обрушение могла стать просадка конструкций.
Автомобильный мост рухнул на севере Италии
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