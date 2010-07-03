Число пострадавших в ДТП в Сергиево-Посадском районе возросло до 13

Фото: vk.com/sergiev_posad_pogovorim

В аварии с участием автобуса в Сергиево-Посадском районе пострадали 13 человек, сообщает Агентство "Москва". Трое из них в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

Остальные 10 человек получили легкие травмы и ушибы. После осмотра врачами их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Столкновение автобуса и легковушки произошло утром 14 марта в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. По данным регионального главка МЧС, сообщение о ДТП поступило в 09:35.

В районе столкновения затруднено движение транспорта. При этом розлива топлива нет.