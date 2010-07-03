Автобус с легковушкой столкнулись в Сергиевом Посаде

Фото: vk.com/sergiev_posad_pogovorim

Столкновение автобуса и легковушки произошло утром 14 марта в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Травмы получили 10 человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

С места аварии в поселке Лоза пострадавших забрали в больницу. По данным регионального главка МЧС, сообщение о ДТП поступило в 09:35.

В районе столкновения затруднено движение транспорта. При этом розлива топлива нет.