Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе

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Фото: телеканал Москва 24

Авария с участием четырех автомобилей произошла в столичном районе Москворечье-Сабурово.

В результате ДТП пострадали три человека, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе.

На месте аварии находятся полицейские. Выясняются обстоятельства произошедшего.