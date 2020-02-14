Москвич ранил ножом трех родственников

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В столичном районе Аэропорт задержали мужчину, который причинил ножевые ранения родственникам, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел рано утром в одном из домов на Ленинградском проспекте. Нападавшего задержали, пострадавших передали медикам для оказания необходимой помощи.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансер. Сейчас проводится проверка.

Ранее в Мещанском районе неизвестный ранил ножом двух мужчин. У одного из них выявлено ножевое ранение в области живота, у другого – в районе груди.