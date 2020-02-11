Неизвестный ранил ножом двух мужчин около универмага в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный около универмага в Мещанском районе столицы ранил ножом двух мужчин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о поножовщине на проспекте Мира.

Возле торгового центра сотрудники полиции обнаружили двух мужчин 1990 и 1992 года рождения. У одного из них выявлено ножевое ранение в области живота, у другого – в районе груди.

По данным сотрудников МВД, у универмага произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого неизвестный ранил ножом двух мужчин и скрылся. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта в Москве. Инцидент произошел на улице Голубинской. О нем правоохранителям сообщил очевидец. Уточнив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии смогли обнаружить и задержать их.