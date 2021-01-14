Спасатели вытащили из пруда в ВАО провалившегося под лед мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На пруду в Терлецком лесопарке на востоке столицы спасен мужчина, который провалился под лед. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"Ночью на поисково-спасательную "Терлецкая" обратился посетитель парка с информацией, что на соседнем Ольховом пруду провалился под лед мужчина. По тревоге вышла дежурная смена в составе Дмитрия Демидова и Сергея Рябова", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в 20 метрах от берега Ольхового пруда спасатели увидели в ледяной полынье потерпевшего, который звал на помощь. Спасателям удалось вытащить его на берег, после чего его доставили на поисково-спасательную станцию, где ему была оказана первая помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее подросток в состоянии алкогольного опьянения провалился под лед на Москве-реке. Это произошло в районе Большого Устьинского моста. Отмечается, что после произошедшего пострадавшего доставили в больницу.