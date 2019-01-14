ДТП на переезде у станции Наугольный в Подмосковье не повлияло на движение поездов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ДТП на переезде рядом со станцией Наугольный Большого кольца Московской железной дороги не повлияло на график движения поездов. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД, инцидент произошел утром 14 января. Водитель грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Локомотивная бригада, увидев машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Однако расстояния не хватило для полной остановки состава.

В пресс-службе отметили, что в результате ДТП локомотив получил незначительные повреждения, которые позволили ему продолжить маршрут. В связи с произошедшим МЖД призвала автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД.