Автомобиль застрял на ж/д путях в районе станции "Куровская"

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Легковой автомобиль застрял на железнодорожных путях в районе станции "Куровская" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).
Из-за инцидента было задержано движение двух электричек сообщением Черусти – Москва, сообщает пресс-служба МЖД.
О застрявшем автомобиле сообщил машинист поезда, который следовал по соседнему пути. Своевременное оповещение позволило предотвратить трагические последствия.
На место были вызваны правоохранительные органы. К настоящему времени автомобиль убрали с путей.