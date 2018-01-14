Автомобиль застрял на ж/д путях в районе станции "Куровская"

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Легковой автомобиль застрял на железнодорожных путях в районе станции "Куровская" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Из-за инцидента было задержано движение двух электричек сообщением Черусти – Москва, сообщает пресс-служба МЖД.

О застрявшем автомобиле сообщил машинист поезда, который следовал по соседнему пути. Своевременное оповещение позволило предотвратить трагические последствия.

На место были вызваны правоохранительные органы. К настоящему времени автомобиль убрали с путей.