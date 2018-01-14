В жилом доме на юге Москвы загорелись балконы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В одном из жилых домов столичного района Братеево загорелись балконы.

"В жилом доме по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3 произошел пожар на трех балконах, которые расположены на пятом, шестом и седьмом этажах. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров", – рассказали Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Оперативно прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб столицы не проводили эвакуацию жильцов, так как к моменту приезда спасателей те сами вышли на улицу.