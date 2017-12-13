Facebook стал блокировать ссылки на Telegraph

13 декабря, 17:11
Фото:ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Социальная сеть Facebook больше не позволяет пользователям публиковать ссылки на сервис Павла Дурова Telegraph, перейти по ним также нельзя.
При нажатии на ссылку Telegraph внутренняя система безопасности Facebook оповещает пользователя об угрозе. IP значения не имеет: блокируются все ссылки на Telegraph. Нельзя опубликовать ссылку и с телефона, отправить ее в мессенджере Facebook тоже невозможно, сообщает "Мир 24".
Как полагает команда Дурова, администрация Facebook случайно добавила Telegraph в список спама для блокировки. Соцсеть пока не дала комментарий о ситуации.
Издательский сервис Telegraph начал работать в ноябре 2016 года. Его отличительные особенности – анонимность и минимальный набор функций, благодаря сервису можно вставлять ссылки, фото, видео и другой мультмедийный контент. Регистрация не требуется.
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