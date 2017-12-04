Facebook начал тесты сервиса Marketplace в России

4 декабря, 11:06
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Facebook приготовился к открытию в России сервиса Marketplace, сообщает газета "Известия". Пользователи соцсети смогут размещать в интернет-магазине информацию о своих товарах, а также связываться с продавцами для покупки. Доступ в тестовом режиме к интернет-магазину уже получило небольшое число пользователей из России.
Marketplace запустили в США и еще нескольких странах в конце 2016 года. В августе 2017 сервис стал доступен в 17 странах Европы. В американской корпорации ранее не сообщали появится ли Marketplace в России.
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Когда пользователь Facebook в России получает доступ к "интернет-барахолке", ему приходит сообщение от администрации ресурса: "Marketplace теперь доступен через браузер! От мебели до электроники – отличные предложения от людей, живущих неподалеку от вас". В дальнейшем при посещении сайта соцсети в меню навигации в левой части интерфейса появится иконка магазина. В мобильной версии Facebook она находится в нижней навигационной панели.
Товары сгруппируют по категориям. Например, "Одежда и аксессуары", "Дом и сад", "Развлечения", "Электроника". Пользователь сможет выбрать город объявления из которого он хочет просмотреть. Вещи необязательно продавать, есть возможность отдать их бесплатно. А вот заплатить за товар в режиме онлайн не получится.
Кроме того, "Безопасных сделок", когда площадка гарантирует, что купленный товар доставят в Marketplace, также нет. Пользователи между собой будут договариваться о способе передачи товара и его оплаты.
По словам представителя Avito Андрея Барковского, потенциал Marketplace в России ограничен аудиторией Facebook, которая в основном сконцентрирована в Москве. "Активная аудитория Facebook в России, по данным Brand Analytics, летом 2017 года составляла 1,33 процента населения страны, существенно уступая лидерам рынка. Почти половина активных пользователей – жители Москвы", – рассказал Андрей Барковский.
Согласно данным исследовательского агентства Data Insight, рынок онлайн-торговли товарами общего спроса между частными лицами в России в 2017 году может достигнуть 295 млрд рублей и 90 млн сделок.
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