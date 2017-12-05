Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера Facebook

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Пользователи приложения Messenger социальной сети Facebook сообщили о сбоях в работе сервиса. Данные об этом опубликованы на отслеживающем проблемы на крупных ресурсах портале downdetector.

Ресурс отмечает что больше всего проблем зафиксировано у пользователей из Японии, США, нескольких стран Европы и Юго-Восточной Азии. Жалобы начали возникать на портале после 13:00 по московскому времени.

Последние крупные неполадки в работе социальной сети происходили в августе 2017 года. Тогда на сбои в работе Facebook и Instagram пожаловались жители Европы.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших социальных сетей запустила отдельное приложение для общения, предназначенное для лиц младше 13 лет. Программа Messenger kids позволяет взрослым полностью контролировать не только круг общения своих детей, но и их переписку. Приложение доступно только для пользователей iOS, версия под Android появится позднее.