Facebook запустил детскую версию приложения Messenger

Фото: AP/Facebook

Детскую версию приложения Messenger, предназначенную для пользователей младше 13 лет, запустила социальная сеть Facebook.

Программа называется Messenger Kids. Учетную запись и добавление контактов будет обязательно одобрять один из родителей. Старшие также будут видеть содержание переписки ребенка.

Предполагается, что данный подход позволит ограничить круг общения ребенка таким образом, чтобы в нем были только родственники и друзья. Кроме того, приложение будет свободным от рекламы, а интерфейс сделали мультяшным, сообщает "Мир 24".

Первыми возможность воспользоваться Messenger Kids получили владельцы устройств на iOS, зарегистрированных на территории США. Разработчики обещают подключить его для Android до конца года.

Ранее сообщалось, что Facebook готовится к открытию в России сервиса Marketplace. Площадка предназначена для торговли между пользователями социальной сети. Тестовый доступ к сервису получила группа пользователей из РФ.