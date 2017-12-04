Facebook запустил детскую версию приложения Messenger

4 декабря, 21:08
Фото: AP/Facebook
Детскую версию приложения Messenger, предназначенную для пользователей младше 13 лет, запустила социальная сеть Facebook.
Программа называется Messenger Kids. Учетную запись и добавление контактов будет обязательно одобрять один из родителей. Старшие также будут видеть содержание переписки ребенка.
Предполагается, что данный подход позволит ограничить круг общения ребенка таким образом, чтобы в нем были только родственники и друзья. Кроме того, приложение будет свободным от рекламы, а интерфейс сделали мультяшным, сообщает "Мир 24".
Первыми возможность воспользоваться Messenger Kids получили владельцы устройств на iOS, зарегистрированных на территории США. Разработчики обещают подключить его для Android до конца года.
Ранее сообщалось, что Facebook готовится к открытию в России сервиса Marketplace. Площадка предназначена для торговли между пользователями социальной сети. Тестовый доступ к сервису получила группа пользователей из РФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: