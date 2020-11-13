Полицейские ранили мужчину с ножом в ходе спецоперации в Биле

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Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие в ходе спецоперации в швейцарском городе Биль. Об этом информирует пресс-служба полиции кантона Берн.

Как передает РИА Новости, во время проведения операции на городской набережной полицейскими был остановлен мужчина. При себе у него оказался нож, для задержания подозреваемого правоохранителям пришлось применить оружие.

"По предварительным данным, мужчина (подозреваемый. – Прим. Ред.) получил ранения в области нижних конечностей", – рассказали в пресс-службе.

До прибытия скорой помощи раненому оказали помощь сотрудники полиции. После подозреваемый был доставлен в ближайшую больницу.

"Мужчина был временно арестован. Он подозревается в причастности к событиям в Лангнау", – рассказали в полиции.

По имеющимся данным, задержанный имеет отношение к убийству в швейцарском городе Лангнау. В среду в одной из квартир там нашли труп с признаками насильственной смерти.

Позднее по данному факту полиция начала расследование. В частности, был организован поиск свидетелей произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Биле произошла стрельба. СМИ утверждали, что в результате случившегося ранения получили 2 человека.