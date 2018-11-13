Заснувшая в такси девушка заявила в полицию об изнасиловании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жительница Даниловского района Москвы заявила, что ее изнасиловали в такси, пока она спала. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных службах.

24-летняя девушка обратилась в полицию днем в понедельник, 12 ноября. По ее словам, накануне ночью она вышла из бара в центре столицы, вызвала такси и села в машину. По дороге девушка заснула. В какой-то момент таксист остановил машину, затем неизвестный пересадил девушку в другой автомобиль и совершил над ней сексуальное насилие.

Девушка не помнит, где произошло изнасилование, но уточняет, что водитель высадил ее в Люберцах и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, информация о преступлении передана в Следственный комитет.

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