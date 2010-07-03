Движение на трассе А107 восстановят в ближайшие часы

Движение по трассе А-107 в Подмосковье, где обрушился пешеходный мост, рассчитывают восстановить в ближайшие часы, сообщили в пресс-службе "Автодора".
В ночь на 13 сентября грузовой автомобиль задел конструкции пешеходного моста в Наро-Фоминском городском округе на втором километре трассы А-107. Инцидент произошел на участке от Киевского до Минского шоссе в деревне Селятино.
В региональном главке МЧС РФ уточнили, что грузовик перевозил две негабаритные металлические емкости.
"Из-за аварии движение на участке трассы временно закрыто. Автомобилистам необходимо выбирать пути объезда", – рассказали в "Автодоре".
Сведений о пострадавших не поступало. Последствия аварии устраняют четыре тяжелых автокрана.
В четверг, 12 сентября, фура зацепила кузовом верхний свод тоннеля под железной дорогой на юго-востоке Москвы. В результате произошло обрушение.
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