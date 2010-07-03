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17:53

Россияне не пострадали из-за наводнений на юге Индии

происшествия за рубежом

17:53

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Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали из-за наводнений в южных штатах Индии. Об этом сказал пресс-атташе посольства РФ в Индии Владимир Полуэктов.

"Насколько известно, в генеральное консульство в Ченнаи пока никто не обращался, но в Тривандруме работает почетный консул России Ратиш Наир. И если кому-либо из наших граждан, находящихся в южных штатах Индии, необходима помощь, то она будет непременно оказана. По предварительной информации, российских туристов среди погибших или пострадавших нет", – сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Полуэктов добавил, что посольство продолжает следить за ситуацией и в случае необходимости будет готово оказать любое содействие и помощь пострадавшим.

Консульство и посольство РФ сотрудничают с властями Индии, местной полицией и чрезвычайными службами южных штатов страны.

В конце июня 2019 года в Южную Азию пришел муссон. Он стал одним из самых сильных за последние 10 лет и принес с собой ливни с грозами. Из-за этого в Индии начались проблемы с транспортным сообщением, обрушились некоторые здания.

Также известны несчастные случаи в разных регионах страны. По последним данным, в южных штатах Индии из-за наводнений погибло более 200 человек.

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