Россияне не пострадали из-за наводнений на юге Индии

Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали из-за наводнений в южных штатах Индии. Об этом сказал пресс-атташе посольства РФ в Индии Владимир Полуэктов.
"Насколько известно, в генеральное консульство в Ченнаи пока никто не обращался, но в Тривандруме работает почетный консул России Ратиш Наир. И если кому-либо из наших граждан, находящихся в южных штатах Индии, необходима помощь, то она будет непременно оказана. По предварительной информации, российских туристов среди погибших или пострадавших нет", – сказал он в эфире телеканала Россия 24.
Полуэктов добавил, что посольство продолжает следить за ситуацией и в случае необходимости будет готово оказать любое содействие и помощь пострадавшим.
Консульство и посольство РФ сотрудничают с властями Индии, местной полицией и чрезвычайными службами южных штатов страны.
В конце июня 2019 года в Южную Азию пришел муссон. Он стал одним из самых сильных за последние 10 лет и принес с собой ливни с грозами. Из-за этого в Индии начались проблемы с транспортным сообщением, обрушились некоторые здания.
Также известны несчастные случаи в разных регионах страны. По последним данным, в южных штатах Индии из-за наводнений погибло более 200 человек.
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