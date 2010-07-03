Найдено тело десятой погибшей в аварии на реке в Тыве

Фото: снимок с видео СК РФ

Обнаружено тело десятой пассажирки автомобиля, упавшего в реку Шуй в Тыве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Поисковики нашли его в водах русла реки. Среди жертв было семеро детей от 2 до 14 лет.

По версии следствия, 12 июля автомобиль УАЗ, в котором 12 человек возвращались с чабанской стоянки, пересекал вброд реку у села Тээли в Бай-Тайгинском районе. Из-за вышедшего из строя двигателя машина остановилась, ее начало уносить течением. Трое взрослых пытались ее удержать, но их унесло течением.

Из-за сильного течения машину опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Двоим мужчинам удалось спастись.

Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительной информации, потерпевшие скончались в результате утопления.

Власти Тывы возьмут на себя расходы по организации похорон жертв. 12 и 13 июля в республике объявлен траур по погибшим.