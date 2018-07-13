В аэропорту Внуково в самолет ударила молния

13 июля, 16:53
Фото: depositphotos/photoncatcher63
В Boeing-737 авиакомпании "Победа" во время посадки ударила молния. Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Пассажиры в результате инцидента не пострадали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В компании подтвердили факт происшествия вечером 12 июля. Лайнер выполнял рейс из Берлина. На подлете к Москве экипаж доложил об опасениях в связи с мощным грозовым фронтов. По мнению пилотов, в самолет могла ударить молния. После приземления выяснилось, что было повреждено лакокрасочное покрытие.
"Да, зафиксировали попадание молнии. Но никакой угрозы безопасности при этом не было", – сообщили в "Победе".
По словам специалистов, борт исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию.
Пилот Патрик Смит в сентябре 2017 года рассказал британской газете The Telegraph, что удар молнии не опасен для самолетов. По словам специалиста, оболочка, предохраняющая кабину и салон пассажирского самолета, устроена так, что проводит электричество, но не пропускает разряд внутрь. В дополнение к этому вся электроника, структурные соединения и баки с горючим имеют дополнительную, очень мощную защиту от внешних электрических разрядов.
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