В аэропорту Внуково в самолет ударила молния

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В Boeing-737 авиакомпании "Победа" во время посадки ударила молния. Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Пассажиры в результате инцидента не пострадали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В компании подтвердили факт происшествия вечером 12 июля. Лайнер выполнял рейс из Берлина. На подлете к Москве экипаж доложил об опасениях в связи с мощным грозовым фронтов. По мнению пилотов, в самолет могла ударить молния. После приземления выяснилось, что было повреждено лакокрасочное покрытие.

"Да, зафиксировали попадание молнии. Но никакой угрозы безопасности при этом не было", – сообщили в "Победе".

По словам специалистов, борт исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию.

Пилот Патрик Смит в сентябре 2017 года рассказал британской газете The Telegraph, что удар молнии не опасен для самолетов. По словам специалиста, оболочка, предохраняющая кабину и салон пассажирского самолета, устроена так, что проводит электричество, но не пропускает разряд внутрь. В дополнение к этому вся электроника, структурные соединения и баки с горючим имеют дополнительную, очень мощную защиту от внешних электрических разрядов.