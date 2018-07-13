МИД Польши потребовал расследовать нападение на своего дипломата в России

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МИД Польши сообщил о нападении на польского дипломата во время рейса из Иркутска в Москву.

По информации польского министерства иностранных дел, 12 июля дипломат возвращался на самолете из служебной командировки. Во время перелета на него напал "вероятно, очень неуравновешенный психически" человек, добавили в ведомстве. Нападавшего задержали, а о происшествии заявили в полицию, передает РИА Новости.

Также отмечается, что польского дипломата уже осмотрели медики. После этого он вернулся на родину.

Посольство Польши в Москве намерено потребовать от властей РФ выяснить обстоятельства нападения и наказать виновного.