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Происшествия

13 июля, 09:10

Спасатели нашли тело туриста из Москвы, упавшего с обрыва в Домбае

происшествия

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тело туриста из Москвы, который упал с обрыва в реку на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, обнаружили спасатели утром в пятницу, 13 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Информация о ЧП поступила спасателям в четверг в 20:33. Сообщалось, что в районе маятниковой дороги мужчина 1965 года рождения упал с обрыва вниз, где протекают горные реки Аманауз и Домбай Елген. Спасатели обследовали оба берега реки, протяженностью 1 километр от места происшествия. Поиски завершились около 6:00 по местному времени. Тело погибшего туриста передано сотрудникам полиции.

По информации МЧС, мужчина не был зарегистрирован в поисково-спасательном подразделении.

Добавим, один из самых известных курортов России – Домбай – расположен на высоте 1650 метров над уровнем моря.

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