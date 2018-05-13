13 мая 2018, 21:37Происшествия
Привязанные друг к другу тела двух подростков нашли на западе столицы
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Тела двух подростков с травмами характерными для падения с высоты нашли в столичном районе Кунцево, сообщил источник в правоохранительных органах.
"В районе дома 8, корпус 1 по улице Истринская обнаружены трупы двух подростков, девушки и молодого человека", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
Отмечается, что обнаруженные тела были привязаны друг к другу.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тел, но не уточнили подробностей инцидента.