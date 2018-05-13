Привязанные друг к другу тела двух подростков нашли на западе столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Тела двух подростков с травмами характерными для падения с высоты нашли в столичном районе Кунцево, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе дома 8, корпус 1 по улице Истринская обнаружены трупы двух подростков, девушки и молодого человека", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

Отмечается, что обнаруженные тела были привязаны друг к другу.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тел, но не уточнили подробностей инцидента.