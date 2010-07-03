В Швеции гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей

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Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей во время соревнований в шведском городе Римбу. В результате происшествия пострадали пять человек. Трое из них получили серьезные травмы, сообщает Aftonbladet.

"Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое − более серьезные", − рассказала изданию представитель полиции Стокгольма Карина Скагерлинд. По ее словам, одного из пострадавших эвакуировали в больницу вертолетом.

Как передает Sveriges Radio, сам гонщик не пострадал.