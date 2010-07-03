Мужчина погиб в результате падения на козырек подъезда в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина 1983 года рождения погиб в результате падения на козырек подъезда жилого дома в ТиНАО.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, инцидент произошел на Сиреневом бульваре в городе Троицк.

На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.