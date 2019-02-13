Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на глазах у детей зарезали режиссера короткометражных фильмов Илью Тихонова. Подозреваемый задержан, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытового конфликта в квартире режиссера. Подозреваемым оказался знакомый Тихонова – уроженец Тамбовской области.

Камера видеонаблюдения в подъезде запечатлела момент, когда злоумышленник выходил из квартиры. У Ильи Тихонова осталось пятеро детей.