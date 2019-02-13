Автобус сгорел на юге Москвы

Фото: vk.com/s.kapitanchuk

Огонь охватил автобус, который утром 13 февраля ехал по Каширскому шоссе. Об этом сообщает Twitter столичного главка МЧС.

В настоящее время возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров, удалось потушить.

Пассажиры сами покинули автобус еще до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.