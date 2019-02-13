Два человека погибли в ДТП на Каширском шоссе

В результате ДТП на Каширском шоссе погибли два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла ранним утром в среду, 13 февраля, на 52-ом километре шоссе. Столкнулись легковой автомобиль Great Wall и грузовик Scania. По информации полиции, оба погибших находились в легковой машине.

Ранее в Центре организации дорожного движения попросили москвичей пересесть на общественный транспорт. В среду, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода. Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололедица. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.