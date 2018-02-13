Возбуждено дело о похищении ребенка из Москвы в венском отеле

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Следственный комитет возбудил дело о похищении трехлетней москвички из отеля в Вене. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства.

По данным правоохранителей, неизвестные похитили девочку в декабре 2017 года. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства похищения и местонахождение ребенка.

По словам источника в СК, девочку зовут Ева. Она пропала из номера гостиницы Bianca 28 декабря. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно.