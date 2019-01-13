Учительница из Сызрани получила сотрясение после удара ученика

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку после инцидента в одной из школ Сызрани, где пострадал педагог, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, женщина получила сотрясение головного мозга, вмешавшись в драку между своими учениками. Удар нанес один из подростков. Педагога доставили в медучреждение.

С молодыми людьми и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Допрашиваются очевидцы.