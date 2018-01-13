Двое детей пострадали при столкновении грузовика и "Газели" на МКАД

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Двое детей пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Варшавского шоссе в субботу, 13 января.

Авария произошла на внешней стороне 34 километра кольцевой дороги. Там столкнулись грузовик Scania и "Газель". Пассажиров зажало в салоне автомобиля, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете Московского авиационного центра.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города сообщили, что в аварии были задействованы четыре автомобиля. На месте происшествия работают спасатели.