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Москва 24

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Происшествия

12 декабря, 21:42

Поезд сбил женщину на станции МЖД "Домодедово"

происшествия

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла под колесами поезда на станции "Домодедово" Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД по Центральному федеральному округу.

Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

В конце ноября поезд дальнего следования насмерть сбил женщину в районе платформы Крекшино в Новомосковском административном округе. С начала года под колесами поездов в Москве погибли около 500 человек, большинство из них переходили железную дорогу в неположенных местах.

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