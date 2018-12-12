В Москве одноклассник избил девятилетнюю девочку

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве госпитализировали девятилетнюю девочку после того, как ее избил одноклассник в школе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. По словам матери, инцидент произошел в школе № 1391 в поселения Первомайское в Троицком округе.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Позднее родители третьеклассницы опровергли сведения о ее госпитализации. Девочке стало плохо в школьном автобусе, у нее зафиксирован ушиб головы.