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Москва 24

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Происшествия

12 декабря, 10:43

Пожар произошел в квартире на юге Москвы

происшествия пожар

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пламя охватило одну из квартир жилого дома на юге столицы. Из огня спасли одного человека, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МЧС.

Сообщение о ЧП пожарные получили в 09:40. Приехав по адресу Харьковский проезд, дом 9, корпус 1, спасатели поняли, что очаг возгорания находится на пятом этаже. Позже вызволенного из полыхающего здания человека передали врачам скорой помощи.

Потушить огонь удалось спустя девять минут. Площадь пожара составила два квадратных метра.

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