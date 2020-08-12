Тело 8-летнего школьника нашли в озере в Забайкалье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Забайкалье нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика. Об этом сообщает сайт СУ Следственного комитета по региону.

О пропаже школьника стало известно в субботу, 8 августа. Мальчик ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся.

Помощь в поисках ребенка оказывали специальные группы. Одна из них и смогла обнаружить тело мальчика.

"Сегодня около 10:30 (4:30 по московскому времени. – Прим. ред.) часов в Ононском районе, в озере <...> обнаружено тело 8-летнего ребенка", – подтвердили в пресс-службе.

Причина смерти школьника на данный момент не установлена.

Ранее потерявшегося в Подмосковье слабослышащего ребенка нашли мертвым. Тело 10-летнего мальчика обнаружили в Рузском водохранилище.