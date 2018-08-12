Крупный природный пожар около Ялты локализован

Пожарным удалось локализовать природный пожар, который начался в горной местности около Ялты. Площадь возгорания составила 26 гектаров, сообщили в в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Тушение продолжается", – цитирует представителей ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что в тушении принимает участие самолет-амфибия Бе-200. Из Москвы к месту инцидента отправили борт МЧС ИЛ-76 с водосбросным устройством.

Отмечалось также, что угрозы населенным пунктам, расположенным рядом с местом пожара нет.