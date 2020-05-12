Политолог прокомментировал увольнение вице-мэра Новороссийска

13:29
Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал увольнение вице-мэра Новороссийска Екатерины Демченко.
Политолог жесткие кадровые выводы губернатора города поддержал, сообщает ИА "НСН".
Журавлев заявил, что штрафы за нарушение режима для чиновников должны быть более строгими и серьезными, нежели для обычных граждан.
"Там, где губернатор примет решение, что ограничительные меры сохраняются и даже усиливаются, так и будет. Там, где эти меры сейчас сохранятся, за их нарушение в первую очередь надо карать чиновников", – считает эксперт.
По его словам, чиновники являются флагманами для людей, поскольку для общества они представляют государство. Журавлев подчеркнул, что именно поведение чиновников определяет, выполняют ли власти те предписания, которые они дают людям.
"Если государство само не выполняет собственные требования, значит, справедливость нарушается, а значит, и мы никому не обязаны эти требования выполнять. Но если мы что-то нарушим, с нас возьмут штраф. А чиновников увольняют, и это правильно, потому что к ним требования должны быть жестче", – резюмировал политолог.
Ранее сообщалось, что вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили с поста после нарушения режима самоизоляции. Так, в Сети появился видеоролик, на котором компания людей, вопреки действующему режиму самоизоляции, отмечает майские праздники на природе с шашлыками. На кадры попала и заммэра города.
Замглавы Новороссийска уволили из-за видео с пикника
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