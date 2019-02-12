ФНС не смогла найти Владимира Познера для взыскания задолженности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная налоговая служба (ФНС) прекратила два исполнительных производства о взыскании налоговой задолженности с телеведущего Владимира Познера, так как не удалось установить его местонахождение. Об этом свидетельствует запись в информационной базе СПАРК.

"Возвращено. Невозможно установить местонахождение должника либо его имущества", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Сумма задолженности и ее происхождение не называются.

Официальных комментариев от представителей ФНС и самого телеведущего по этому вопросу пока не поступало.