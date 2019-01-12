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08:58

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Якутске

происшествия пожар

08:58

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Фото: 14.mchs.gov.ru

Пожар в многоквартирном жилом доме в Якутске полностью потушен, сообщает ТАСС. В результате ЧП погиб один человек. Около 50 человек эвакуировали.

Сообщение о возгорании появилось в 07:41 (01:41 мск). Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 13:30 (07:30 мск) огонь полностью ликвидировали.

Как рассказали в МЧС, так или иначе, пострадали все квартиры. Ущерб имуществу причинен, если не огнем, то сажей и копотью. Кроме того, разбиты окна. Специалистам предстоит оценить, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

Сейчас на месте происшествия работают испытательная пожарная лаборатория Якутии и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

В Строительном округе Якутска организовали сбор помощи погорельцам, чье имущество пострадало. Пока большинство жильцов размещены у родственников и знакомых. Проводится сбор вещей, продуктов и постельного белья для пострадавших.

Всего в горевшем доме было 38 квартир, шесть из которых – муниципальные. Официально зарегистрировано более 60 жильцов, однако многие квартиры были сданы в аренду, поэтому сведения о проживавших в них людях уточняются.

происшествия пожар

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