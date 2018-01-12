Неизвестные похитили в Москве двух человек и отобрали у них 2 миллиона рублей

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Группа неизвестных похитили двух человек, отвезли их в промзону, после чего отобрали у похищенных два миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 11 января. По словам очевидцев, в районе дома № 4А по улице Молодцова неизвестные в масках-балаклавах, угрожая похожими на автоматы предметами, насильно посадили столичного предпринимателя и безработного мужчину в автомобиль Hondа.

Мужчин отвезли в промзону в Ясном проезде, где избили и отобрали 2 миллиона рублей. Для розыска преступников объявлялся план "Перехват". Сотрудники полиции продолжают вести поиски.