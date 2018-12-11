В результате взрыва учебного снаряда в Казахстане погибли два человека

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На базе по приему металлолома в казахстанском городе Актау взорвался учебный танковый снаряд. Об этом со ссылкой на республиканское МВД сообщает РИА Новости.

В результате взрыва трое человек пострадали, двое погибли на месте. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что на месте происшествия обнаружены еще 11 танковых учебных снарядов.

В начале ноября на испытательном полигоне в Самарской области взорвался снаряд. В результате взрыва пострадали четыре человека.