Один человек пострадал при пожаре в подмосковном Щелкове

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В результате пожара, который 11 декабря вспыхнул на щелковской мебельной фабрике, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что сведения о количестве пострадавших пока предварительные. На место возгорания выехали две лаборатории для замеров воздуха.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 800 квадратных метров. В тушении участвуют 30 человек и 10 единиц техники.

