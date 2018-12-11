Неизвестные под видом покупателей квартиры ограбили хозяев на 7 млн рублей

11 декабря, 09:10
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В 1-м Зачатьевском переулке в районе Хамовники неизвестные под видом покупателей квартиры ограбили хозяев на 7 миллионов рублей. В настоящий момент столичная полиция ведет розыск подозреваемых в квартирном разбое. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Как рассказал Агентству "Москва" представитель ведомства, мужчина и его мать показывали двум людям квартиру, выставленную на продажу. Во время просмотра потенциальные покупатели стали угрожать хозяевам оружием, после чего связали их скотчем и пластиковыми хомутами и потребовали деньги. Злоумышленники также сняли с женщины золотые часы и украшения. Выяснив, что денег в квартире нет, преступники вместе с владельцем квартиры отправились в отделение банка, где заставили его снять со счета 30 тысяч евро.
По предварительным данным, материальный ущерб составил около 7 миллионов 50 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Личности нападавших устанавливаются.
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