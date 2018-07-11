Человек пострадал при пожаре на складе около метро "Сокольники"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в здании на востоке столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу. Есть данные об одном пострадавшем.

"В помещении здания на Сокольнической площади, дом 4, произошел пожар на площади 15 квадратных метров", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва". Возгорание уже ликвидировали.

По данным источника в экстренных службах, пожар начался в подсобном помещении склада у магазина "Мир кожи и меха". Пламя охватило мебель и оргтехнику. Собеседник заявил, что есть один пострадавший, еще шестерых сотрудников склада эвакуировали.