В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки скончались 49 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – заявили в официальном источнике.

Всего в столице умерли 3 187 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Оперштабе призвали не заниматься самолечением при симптомах ОРВИ и оставаться дома. В данном случае правильным решением будет вызов врача.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявляемых случаев пневмонии в столице сократилось в пять раз. Аналогичная тенденция касается и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Также в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы.

