Пожар на пилораме в Королеве ликвидирован

Фото: МЧС по Московской области

Крупный пожар на пилораме в городском округе Королев ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Здание пилорамы размером 80 на 40 метров и высотой 5 метров загорелось утром во вторник, 11 июня. Площадь пожара составляла 4,7 тысячи квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены 43 человека и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.